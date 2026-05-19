フリーアナウンサーの北村まあさが３８歳の誕生日となる１９日、初めての絵画個展「『ＰＯＰＤＯＧ―シュバルツ的歩き方』へ」の最終日を迎えた。昨年秋から準備を始め、１５日から麻布台ヒルズの大垣書店で開催。連日、たくさんの来訪者を集めた。作品の９割以上が売れ、グッズも完売の大盛況だった。「主人公であるシュナウザー犬のシュバルツは、ひどく落ち込む時もあるけど、自分の人生を楽しむ強さがあります！私は彼