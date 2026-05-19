栃木県で女性が殺害され、少年4人と指示役とみられる夫婦が逮捕された強盗殺人事件で、逮捕された夫婦が事前に凶器を準備し、実行役とされる少年側に渡したとみられることが捜査関係者への取材でわかりました。【写真を見る】SNSに妻の最近の姿栃木・上三川町の強盗殺人事件関与に後悔する内容を話す少年もこの事件は今月14日、上三川町の住宅で富山英子さん（69）が殺害されるなどしたものです。これまでに、指示役とみられる