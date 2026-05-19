本並健治さん、丸山桂里奈さん夫妻がロボット掃除機を紹介するトークショーに登場しました。 【写真を見る】【 本並健治 】サッカーW杯「第2戦がキー」長友選手へ「僕は必要かなと思う」イベント後半、今月15日に日本代表メンバーが発表された「FIFAワールドカップ北中米大会」に話題が及ぶと、本並さんは?初戦のオランダは優勝候補の筆頭なので、引き分けや負けも充分考えられる。第2戦を勝たないと上に行けない。そこがキー