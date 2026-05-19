事故があったマンホール（手前）＝19日午後7時9分、福島市19日午後4時ごろ、福島市沖高の市道にあるマンホールで、工事関係者から「作業員2人の意識がない」と119番があった。福島北署や消防によると、30代と70代の男性作業員が深さ約4メートルの地点から救助され、市内の病院に搬送されたが心肺停止の状態という。署は一時周辺を交通規制してマンホール内のガスの有無を調べたが、検知されなかった。熱中症や酸欠の可能性も視