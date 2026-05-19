上皇ご夫妻は１９日、静養のため神奈川県葉山町の葉山御用邸に入られた。葉山への訪問は昨年１０〜１１月の静養以来。１９日は午前１１時半過ぎに車で御用邸に到着された。御用邸前の沿道には数十人の住民らが集まった。上皇さまは車内からにこやかに手を振り、上皇后さまは会釈をしてそれぞれ歓迎に応えられた。夕方には、近くの「小磯の鼻」と呼ばれる海岸を散策し、富士山を望む景色や地元住民らとの交流を楽しまれた。生