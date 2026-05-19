東京・銀座の「マロニエゲート銀座3」B2Fにある「占いショップ フォーチュンキュア」では、2026年6月30日まで、特別価格で占いを体験できる「特別鑑定プラン」が登場しています。気になる3つの悩みをお得に占う4月からの新年度から1か月が経ち、新たな目標や悩みを抱えている人もいるかもしれません。新生活応援鑑定として、お得に占いを体験できるプランが登場。占い方法は、開運方位を鑑定する「九星気学」です。通常1件3300円の