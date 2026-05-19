2026年5月19日、韓国・中央日報はポケモンカードを資産のように売買する「ポテク（ポケモン＋財テク）」ブームが韓国で過熱していると伝えた。韓国では最近、ポケモンカードの人気が急上昇。大型スーパーやコンビニでは入荷直後に売り切れるケースが相次いでいる。コンビニ大手CUによると、カード5枚入りのランダムパック4種は2日の発売からわずか3日で25万個を販売。用意された約26万5000パックの96％が販売された。この背景には