中国・ラオス・ミャンマー・タイの4カ国は5月18日、第165回メコン川合同パトロールを開始しました。パトロールには、4カ国から警備艇5隻と警務係官142人が参加しています。パトロールの範囲は、中国とタイを結ぶ水運ルートで、ラオス・ミャンマーと国境を接する中国雲南省シーサンパンナ・タイ族自治州の関累埠頭（ふとう）から、ラオス・ミャンマーとの国境にあるタイ北部のチェンセーン埠頭までです。中国・ラオス・ミャンマー・