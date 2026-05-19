中国国家統計局が18日に発表したデータによると、中国の1〜4月の工業生産は急速に成長し、うち設備製造業の付加価値額は前年同期比8．7％増、ハイテク製造業の付加価値額は同12．6％増だった。生産・供給は安定して成長し、貿易のレジリエンスが絶えず顕在化し、新たな原動力が大きく成長し、質の高い発展がより新しく優れた方向へと進んだ。（提供/人民網日本語版・編集/KS）