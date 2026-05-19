◇プロ野球セ・リーグ阪神-中日(19日、倉敷)阪神先発の西勇輝投手が5回2失点で3勝目の権利を持って降板しました。個人2連勝で迎えた今季3度目の先発マウンドは初回からピンチを招きますが、中日の4番・細川成也選手をライトフライに打ち取り無失点での立ち上がり。その後も3回まで無失点投球を続けます。しかし3点リードの4回に制球を乱し、先頭から3四死球で満塁のピンチに。ここで石伊雄太選手にライトへの2ベースを打たれ2