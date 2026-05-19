俳優の伊藤沙莉さん（32）が、10月から放送される日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に出演することが発表され、主演の大泉洋さん（53）と息の合ったやりとりを繰り広げました。ドラマは、ベストセラー作家・池井戸潤さんの小説が原作。お正月の風物詩“箱根駅伝”を選手側とテレビ局側、2つの視点で描いた作品です。伊藤さんはテレビ局『大日テレビ』で、中継の要となるセンターディレクター役。大泉さん演じるチーフプ