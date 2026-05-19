東京・松屋銀座の屋上で、あす5月20日にビアガーデンが開幕する。メキシカンの「美しくなるビアガーデン」と題し、9月30日まで楽しめる。【写真複数】松屋銀座「美しくなるビアガーデン」メキシカンなメニュータコスやサルサ、サボテンを食材に使用したメキシカンメニューを展開。ビールはもちろん、色鮮やかなカクテルや、お酒を飲まない方も楽しめる「モクテル」も拡充するほか、「ランチタイム営業」も実施。土・日・祝日は