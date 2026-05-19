5月17日、女優・のんがInstagramを更新し、近影を投稿した。そこでの激変したビジュアルが注目を集めている。のんは、ベージュのセットアップを着用し、イタリアの高級ブランド「FENDI」のバッグを持った写真を投稿。《エレガントなシルエットにフリルが重なって、可愛い欲をくすぐられます》とつづった。キリッとした表情でカメラを見つめる、のんの姿に魅了されるファンも少なくない。一方で、Instagramのコメント欄では《