28日発売の『B.L.T.2026年7月号』（東京ニュース通信社）の表紙・巻頭に、20日に17thシングル「Kind of love」をリリースする日向坂46から正源司陽子が登場する。【別カット】圧巻の”美しさ”放つ正源司陽子天真爛漫なキャラクターで愛される一方、見る者を惹きつける強いビジュアルも持ち合わせる正源司。そんな魅力を改めて見つめ直すべく、今回は真っすぐに正源司の美しさにフォーカスしたグラビアを届ける。撮影は、懐