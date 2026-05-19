競泳男子の瀬戸大也（３１）が１８日に放送されたＡＢＣテレビ「東出昌大の野営デトックス」に出演し、スキャンダルを振り返った。山で生きる俳優、東出昌大が都会で生きる芸能人を招き、１泊２日の野営生活を行う番組。東出、ボクシングの那須川天心とともに野営を行う中で、たき火を囲みながらトークが展開された。東出から「大也くんはたたかれたの？」と問われると、「まあスキャンダルで反省することはたくさんありました