日本テレビ系「歌唱王〜全日本歌唱力選手権〜」第13回大会で優勝した西山琳久（11）が、秋元康氏（68）のプロデュースで演歌歌手として正式にデビューすることが決まった。西山は、幼少期に幼稚園の送迎をしてくれた祖父の影響で演歌の道を歩み始め、その圧倒的な歌唱力と表現力は「歌唱王」審査委員長の秋元康氏からも「神様からのギフト」と大絶賛を受けた。記念すべきデビューシングル「おんじい」は、キングレコードより