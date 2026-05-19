実証実験を行った「ほっとＡＩ相談」のサンプル画面（横須賀市提供）横須賀市は、昨年１０〜１２月に実証実験した生成人工知能（ＡＩ）を活用した相談サービス「ほっとＡＩ相談」の結果をまとめた。期間中１２５５件の相談があり、過半数は平日夜や土日など市窓口の開庁時間外に寄せられた。市担当者は「２４時間対応のＡＩならではの結果が出た。課題を整理してニーズに応えていきたい」と話している。同サービスは傾聴型ＡＩ