【モデルプレス＝2026/05/19】俳優の中島裕翔が5月19日、都内で開催された映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』ジャパンプレミアに、ペドロ・パスカル、ジョン・ファヴロー監督とともに出席。女優・新木優子との結婚を4月に発表して以来、初の公の場となった。【写真】元JUMPメンバー結婚後初の公の場 大物監督にプレゼントする瞬間◆中島裕翔、結婚後初の公の場「スター・ウォーズ」アンバサダー務める