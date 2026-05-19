ドナルド・トランプ大統領の支持基盤となっているMAGA(メイク・アメリカ・グレート・アゲイン)支持者ら数十人が、AI開発企業が強力なAIモデルを公開する前に政府がテスト・承認するよう求める書簡に署名したことが明らかになりました。Scoop: 60+ MAGA allies tell Trump to vet AI before releasehttps://www.axios.com/2026/05/18/trump-ai-steve-bannon-humans-first-letterConservatives urge Trump to review and approve pow