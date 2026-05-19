マインツの女子チームを率いる山下喬監督がドイツ1部への昇格を掴んだ日本人指揮官の山下喬監督が率いるFSVマインツ05女子が、ドイツ女子1部への昇格を掴み取った。3部リーグからともに歩み、ついに掴み取ったブンデスリーガへの昇格に、ファンからは「これ、すごいね」と大きな話題を呼んでいる。山下監督はドイツの古豪マインツの女子チームの指揮官に就任後、着実にチームを成長させてきた。指導力を発揮して3部リーグから