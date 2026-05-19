１月に放送された日本テレビ系「歌唱王〜全日本歌唱力選手権〜」で優勝した小学６年生の１１歳・西山琳久（にしやま・りく）が、秋元康氏プロデュースで７月２２日にデビューすることが１９日、発表された。２０１５年生まれの長崎県出身で、幼少期に幼稚園への送迎をしてくれた祖父の影響で演歌の道に。９歳のときに初めて出場した“歌の国体”と呼ばれる「大衆音楽祭」ではチャイルドの部で３位に輝くなど早くから頭角を示し