バレーボールの大同生命ＳＶリーグの年間表彰式が１９日、都内で開かれ、女子でレギュラーシーズンで初優勝したＮＥＣ川崎のエース・佐藤淑乃が、初のＭＶＰに輝いた。２季連続でアウトサイドヒッター部門のベスト６も受賞。ＭＶＰを戴冠したエースは「自分がこのような賞を受賞できるとは思わなくて、今はすごい驚いているんですけど、どんな状況もチームメートのおかげで乗り越えることができました」と感謝を述べた。筑波大