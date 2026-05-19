バレーボールの大同生命ＳＶリーグの年間表彰式が１９日、都内で開かれ、男子でレギュラーシーズン（ＲＳ）で初優勝し、ＣＳで準優勝のサントリーの主将・高橋藍は、ともに２季連続でアウトサイドヒッター部門の「ベスト６」、「レシーブ賞」のタイトル２冠に輝いた。今季限りで退団を発表しており、ラストシーズンで最後は笑顔を輝かせた。紺のスーツ、紺に淡いブルーのラインが入ったネクタイを付け、スタイリッシュに登壇し