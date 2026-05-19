モデルでタレントの滝沢眞規子（４７）が、イギリスでのプライベートショットを公開した。１９日に自身のインスタグラムを更新し、「Ｌｏｎｄｏｎ」と記して複数枚の写真をアップ。サングラスをかけ、黒のロングコートにデニムパンツを合わせたシンプルなコーディネートだが、抜群のスタイルで着こなし、ロンドンの街並みに溶け込んでいる。一つ前の投稿では「次女が高校を卒業しました」と、留学中の次女の卒業式に出席した