◆パ・リーグ日本ハム―楽天（１９日・エスコンフィールド）日本ハムの万波中正外野手が、１２試合ぶりの一発となる１１号２ランを放った。３回１死一塁、楽天先発・荘司の初球１５０キロを左中間スタンドへ運んだ。会心の一打に「打ったのは真っすぐです。カウントを取りに来た球を本当にうまく打てたと思います」と自画自賛した。万波は３日に１０号を放ち、２ケタ本塁打に両リーグ一番乗り。その後、ソフトバンク・栗原