ソフトバンクの育成左腕・アルメンタが19日のファーム・リーグ阪神戦で、4回を投げて3安打2四球1失点の投球をみせた。直球の最速は155キロ。5三振を奪った。初回に先制点を許したが、しり上がりに調子を上げた。3回には井坪、小野寺、浜田から3者連続三振を奪った。球数76球で降板した。