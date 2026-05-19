本並健治さん、丸山桂里奈さん夫妻がロボット掃除機を紹介するトークショーに登場しました。 【写真を見る】【 丸山桂里奈 】夫・本並の「バラエティでスベると車を買い替える」ゲン担ぎにプチクレーム普段の家事について、本並さんは?掃除とか洗濯はするんですけど、料理系は奥さん?と、ざっくりとした分担を告白。特に掃除機について?僕は毎日かけている?と本並さんが話すと、丸山さんは?朝も、掃除機かける音で起きるくら