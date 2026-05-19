◇大相撲夏場所10日目（2026年5月19日両国国技館）東前頭17枚目の藤凌駕（23＝藤島部屋）が西前頭12枚目の時疾風（29＝時津風部屋）を押し出し、幕内2場所目で初めて勝ち越した。スピードが身上の相手を正面に置いて攻め立てる完勝。「手も足も下から出ていい相撲。足を止めないのが一番でした」と手応えを示した。新入幕の先場所は7勝8敗で負け越した。2カ月間での自らの成長について、「（春）巡業での稽古が大きかった