人気テレビアニメ『BLEACH 千年血戦篇』（ブリーチ）の最終クール『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』（7月放送）のメインPVが公開された。さらに、6月21日に1話〜第3話を1日限定で先行上映することが決定し、豪華キャストによる舞台あいさつ付き上映の実施も決まった。【動画】そのキャラ出るの！ド派手なバトル展開の『BLEACH』最新映像メインPVは、黒崎一護とユーハバッハが激突する、一瞬の隙も許されない緊迫の戦闘シーンから