中国・上海の飲食店で19日、切りつけ事件がありました。日本料理店とみられ、領事館が巻き込まれた日本人がいないか現在確認しています。警察によりますと、現場は上海の金融街にあるビルの3階にある飲食店で、日本料理店とみられています。19日正午頃、59歳の男が店内に押し入り、果物ナイフで人を切りつける事件があったということです。この事件で、3人が病院に搬送され、現在治療を受けているということです。3人の容体は明ら