きょうは全国的に晴れた所が多く、季節を先取りした暑さになりました。福島では35℃まで上がって猛暑日になったほか、全国706地点で夏日になりました。急に真夏が訪れた感じがしますが、あすは西から雨が降り、その雨が空気を冷やしてくれそうです。【CGで見る】20日（水）〜24日（日）にかけて前線が日本付近に停滞九州南部はあす梅雨入りか？【西から雨の区域広がる】西日本から本州の南の海上にかけて梅雨前線が停滞するため