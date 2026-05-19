俳優の柳楽優弥（36）がメンズシェービングブランド Gillette（ジレット）の新CM「ジレット星人」編に出演する。19日からウェブで先行公開され、数カ月後から全国地上波で順次放送が開始される。ウェブの先行公開では、シェービングでヒリつくことを仕方のないこととして受け入れ、深く考えることなく続けてきた男性の何気ない朝に突如として柳楽演じるジレット星人が現れる。多くを語ることはなく、ただ静かにそばに現れ、男