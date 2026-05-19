【パリ＝市川大輔】欧州連合（ＥＵ）の執行機関、欧州委員会のドムブロフスキス委員（経済担当）は１９日、米新興企業アンソロピックが開発したＡＩ（人工知能）モデル「クロード・ミュトス」に関し、米国政府から欧州の金融機関もアクセスの確約を得たことを明らかにした。パリで開かれている先進７か国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議の２日目の議論が始まる前、報道陣の取材に答えた。ドムブロフスキス氏は、「ミュトスの