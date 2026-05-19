モデル・吉川ひなの（46）が19日までに自身のインスタグラムを更新し、7年ぶりにテレビ出演すると報告した。吉川は「再始動の発表をしてから、ちょうど1ヶ月。みなさんにお知らせです7年ぶりにテレビに出ちゃうことにっ5月24日（日）22:00〜22:30日本テレビ『おしゃれクリップ』」と喜びの報告。「“私の中の、もうひとりのワタシ”というテーマで、家族・友人・恩師のみなさんの言葉とともにいまのわたしの人生観や