米俳優ペドロ・パスカル（51）が19日、都内で「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」ジャパンプレミアに登壇した。7年ぶりの新作「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」が今月22日に日米同時公開。同作の主人公・マンダロリアンを演じるペドロをはじめ、ジョン・ファヴロー監督、キャスリーン・ケネディプロデューサー、グローグーが来日した。2年連続で来日したペドロは「マジカルな気持ち