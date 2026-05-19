新潟市の住宅の脇道に咲くオレンジの花。ポピーに似ていますが、各地で注意が呼びかけられている外来植物「ナガミヒナゲシ」です。東京でも足立区のホームページを見ると、「素手で触るとかぶれやただれを起こす恐れがある」と書かれています。街の人からは「脇道に咲いているのを見たことがある。ちょっとしたところで触ってしまって、かぶれたりしたら嫌」「子供がいると、きれいだから取ってみようかなと思うかもしれない。注意