◆パ・リーグ日本ハム―楽天（１９日・エスコンフィールド）楽天の荘司康誠投手（２５）が３回５安打５四球、６失点で降板した。１点リードの２回に崩れた。無死一塁から郡司に逆転２ランを被弾。その後も立て直せない。１死満塁から水野に押し出し四球を与えると、２死後にも清宮幸に押し出し四球。この回３安打４四球で４点を失った。３回は１死一塁から万波に２ランを被弾。さらにリードを広げられた。荘司は「先制して