注文を受けてから作られるスムージーにエスプレッソ、そして、丁寧に焼き上げられたワッフル。これらの食材に使われているのは、草餅などの和菓子で親しまれる「ヨモギ」です。東京・渋谷区代官山にある、ヨモギ専門のドリンクスタンド「THE YOMOGI® STAND」。訪れた人は「すごくまろやかでおいしかった」「ヨモギの風味もあってすごくおいしいです」「これから、はやりそうな感じ」と話します。健康志向が世界的に高まる今、