“ミステリーの女王”ことアガサ・クリスティーによる小説をもとにした『アガサ・クリスティー 殺人は容易だ』が、NHK BSプレミアム4Kにて6月1日（月）より放送となる。 殺人が止まらない…！被害者の数が最高クラス聡明な青年が列車である老婦人と知り合ったことから、地方の小さな村でひそかに起きている連続殺人の謎に挑む…。原作は1939年に出版。クリスティーの有名な探偵であるポワロやマープルは登場しないもの