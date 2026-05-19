パリ五輪のフェンシング女子サーブル団体で銅メダルを獲得した江村美咲（立飛ホールディングス）が近況を報告した。１９日に自身のインスタグラムを更新した江村は、「３月末の大会で足を負傷して以降、２大会を欠場しながら治療とリハビリを続けています順調に進んでいると感じていた時期もありましたが、最近は競技復帰の難しさを感じる日々でもあります」と明かし、「まだ試合で戦える状態ではないため、今週末のＷ杯ペ