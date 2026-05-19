呼び込みとともに一斉に入場する人々。長野・伊那市で「学用品・子供用品シェアリング」が開催されました。家庭で不要になった子供用品を持ち寄り、譲り合うというこの取り組み。子供服からベビーカー、チャイルドシートまで、会場には大小様々な品が並んでいます。お目当てのベビーカーを手に入れた女性：すごく助かる。（購入は）万単位かかる。うちもいらなくなったチャイルドシートを出した。こっち（ベビーカー）をもらって。