俳優の小芝風花（29）が、仲良し俳優との“デート”ショットを披露し、注目を集めている。【映像】小芝風花のデートショットやセクシーショットこれまでにも、役作りで金髪にした“激変”ショットや、NHK大河ドラマ「べらぼう」で演じた花魁姿のオフショット、ベッドで肌見せしたカレンダー撮影時のセクシーショットなどもInstagramに投稿してきた小芝。俳優とのデートショット公開5月18日の投稿では、プライベートで親交の