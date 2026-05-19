◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝１９日、栗東トレセン２冠目を狙うスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）は、ＣＷコースでキャンター。落ち着いた雰囲気で、明日の最終追い切りに向けた最終調整を終えた。高野調教師は「順調で、ここまで無事にいてくれているのが何よりです。前走より上がっている感触を持っています」と明るい表情を見せる。母系は短距離血統