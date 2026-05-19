◇プロ野球パ・リーグオリックスーソフトバンク(19日、京セラドーム)連日攻守に躍動を見せている5年目外野手・渡部遼人選手。この日もダイナミックな好プレーを見せました。これが生まれたのはオリックスの1点リードで迎えた5回。2アウト走者なしの場面で打席にはソフトバンク・正木智也選手を迎えます。正木選手はオリックスの先発・九里亜蓮投手の投じた6球目のチェンジアップを力強くはじき返すも、センターの守備についてい