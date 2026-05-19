JR京浜東北線で昼間の線路の保守作業が始まりました。19日午前11時ごろ、駅に水を噴き出しながら入ってきた、飾り気ゼロの見慣れない姿。「削正車」と呼ばれるレールを削って整える車両です。これまで線路の工事といえば、終電後の夜の間が常識でした。しかし今回、午前10時半ごろから午後3時半ごろの日中に行われることに。背景にあるのは、作業員の働き方改革や工事の効率化です。JR東日本 首都圏本部・志野達也設備ユニットリー