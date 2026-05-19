大相撲夏場所１０日目（１９日、東京・両国国技館）、幕内玉鷲（４１＝片男波）が幕内朝白龍（２７＝高砂）を押し出して初日を出した。１０日目での初白星に「本当に良かった。ホッとはしてない。完璧じゃなかったから。長かったな」と安どの表情。勝ち名乗りを受けると、館内のファンから大歓声が飛んだことには「いい仕事をしたと思います」と振り返った。今場所は幕内在位１００場所目。体調は万全ではなく、右脚のすね付