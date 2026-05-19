国民民主党の玉木雄一郎代表は１９日、国会内で会見。沖縄県名護市辺野古沖で小型船舶船が転覆し、高校生ら２人が死亡した事故（３月１６日）について言及した。転覆した２隻が所属していた市民団体「ヘリ基地反対協議会」の構成団体には、名護市を拠点とした日本共産党「北部地区委員会」が含まれていた。同党の田村智子委員長は那覇市で行った講演（１７日）で「修学旅行の高校生を船が乗せたこと自体が大きな誤りだ。（運