類い稀なるクリエイティビティで、自身の楽曲から提供曲までいま話題を集める、Ayumu Imazuさん。トレンドではなく、自分の、そして世間の新たなスタンダードを示すような着実なる歩みを捉えました。6歳でダンスを始め、14歳でニューヨークに留学。圧倒的なダンスパフォーマンスと繊細さを宿した歌が魅力のAyumu Imazuさん。作詞・作曲のみならず、自ら振付も手掛けるマルチ・アーティストとして支持されている。「Obsessed」がTik