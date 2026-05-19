自民党のデジタル社会推進本部は19日、マイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ、公表した。罰則は設けないとしている。平井卓也本部長は取材に対し、義務化する場合は関連法の改正が必要になると指摘した。提言は週内にも政府に提出する方針。現在はマイナカードの取得は任意で、今年4月末時点のカード保有枚数は約1億300万枚。政府は取得を義務化せず、買い物に使える「マイナポイント」の付