日本バドミントン協会は19日、今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表20人を発表し、シングルスの女子はエースの山口茜（再春館製薬所）、19歳の宮崎友花（ACTSAIKYO）、男子は奈良岡功大（NTT東日本）らを選出した。ダブルスは女子の福島由紀（岐阜Bluvic）松本麻佑（ほねごり）組、中西貴映、岩永鈴組（BIPROGY）、混合の渡辺勇大、田口真彩組（ACTSAIKYO）らが名を連ねた。